أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 20-5-2024

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه يوميا، ليتراوح سعره اليوم الاثنين 20-5-2024 بين 46.76 - 46.86 جنيه، وفقًا للأسعار المتداولة على شاشات أسعار البنوك، مقارنة مع 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم

وترصد السطور التالية سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع، مقارنة مع 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، أسعار تعاملات أمس.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 46.77 جنيه للشراء، و46.87 جنيه للبيع، مقارنة مع 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، أسعار التعاملات أمس.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 46.76 جنيه للشراء و46.86 للبيع، مقارنة مع 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع، مقارنة مع 46.89 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.