تراجع جديد في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-5-2024، حالة من التراجع مع ختام التعاملات، ليسجل نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع في بنك مصر، بانخفاض بلغ نحو 6 قروش، بحسب آخر تحديث صادر في تمام الساعة 7:15 مساءً.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-5-2024، في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر تحديث لمواقعها على الإنترنت.

بلغ سعر الدولار اليوم 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

تفاصيل سعر الدولار في بنك فيصل

وصل سعر الدولار اليوم إلى 46.82 جنيه للشراء، و46.91 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 46.79 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 46.90 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.