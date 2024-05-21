نقيب التشكيليين في حوار مع درية شرف الدين: مواجهة القبح ليست ضد الإبداع

في حلقة عن الفن والجمال والإبداع المصري، منذ عصر المصريين القدماء إلى اليوم، تستضيف الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، على قناة مصر الأولى، الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، لمناقشة عددا من أبرز القضايا الخاصة بالفن التشكيلي، الذي وضع أسسه المصري القديم على جدران معابده.

وتوضح القباني خلال الحلقة الأسباب الحقيقية وراء افتقاد الشوارع والمباني للمسات الجمالية، رغم وجود آلاف الفنانين والموهوبين في مصر، مؤكدة أن «مصر تمتلك شباب شاطرين جدا ومعروفين عالميا»، كما شرحت أسباب مطالبة النقابة بمنح أعضاء مجلسه حق الضبطية القضائية، ليكون قادرا على مواجهة انتشار القبح في الشوارع.

وأكدت القباني أن مواجهة القبح والأعمال الفنية الرديئة لا يعتبر حجرا على حرية الإبداع، مشددة على ضرورة الاهتمام بتدريس الرسم والفنون الأخرى في المراحل التعليمية المختلفة، لتنمية الذوق العام للمواطنين منذ الصغر، وتنشئة أجيال جديدة من الفنانين المصريين.

الحلقة تعرض في الساعة السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن برنامج «حديث العرب من مصر»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي محمد الشبه، ويعاد عرضه يومي الجمعة والسبت.