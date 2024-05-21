«السفيرة عزيزة» يكشف تفاصيل مبادرة براعم مصر الرقمية

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، تقريرًا تليفزيونيًا يوضح تفاصيل مبادرة «براعم مصر الرقمية».

تفاصيل مبادرة براعم مصر الرقمية

وجاء في التقرير، أن المبادرة منحة مجانية تقدمها الدولة لتلاميذ المدارس من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي من جميع المدارس في جميع أنحاء محافظات مصر، وذلك من خلال 3 مستويات تدريبية.

وذكر التقرير أن هدف المبادرة، تمكين جيل البراعم من التعرف على أساسيات تكنولوجيا المعلومات بطريقة بسيطة وجذابة وشيقة، كما يتم تدريبهم على المهارات الشخصية والحياتية طوال رحلتهم في المبادرة، وبمجرد وصول الطالب إلى الصف الأول الإعدادي، فهو متاح له الالتحاق بمبادرة «أشبال مصر الرقمية» وهي منحة مجانية لطلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي من جميع المدارس في جميع أنحاء مصر.

مبادرة رواد مصر الرقمية

وتابع: «يتم تدريبهم من خلال 5 مستويات تدريبية، وفي تخصصات مثل الروبوتات والأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والفنون الرقمية وتطوير صفحات الويب والشبكات، وأيضا التدريب على المهارات الحياتية، وبمجرد الوصول إلى الجامعة، يمكن للطالب الالتحاق بمبادرة رواد مصر الرقمية وشعارها العمل الرقمي للجميع».