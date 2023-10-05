«الاتصالات» تعلن الموعد الأخير للتسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر موعد للتسجيل في مبادرة اشبال مصر الرقمية، مؤكدة أن هذه المبادرة هي فرصة مميزة لجميع التلاميذ من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، إن التسجيل متاح حاليا، واخر موعد للتسجيل سجل 12 أكتوبر 2023.

خطوات التسجيل

1- يجب على المتقدمين تجهيز نسخ إلكترونية من الملفات المطلوبة والموضحة في القسم الأخير من استمارة البيانات الإلكترونية والتي سيطلب إرفاقها عند التسجيل.

2- الدخول على صفحة وإنشاء حساب جديد من القائمة الرئيسية بالضغط على «التسجيل» أو من الصفحة الرئيسية نفسها.

3- الضغط على تسجيل جديد والاختيار من بين تلاميذ التربية والتعليم، أو تلاميذ الأزهر، والتسجيل فقط من خلال إيميل من أحد الأنظمة، Hotmail – Live – Outlook.

4- تتبع خطوات التأكيد من الإيميل المسجل؛ للتأكد من صحته وصلاحيته من خال إرسال كود للتعريف عليه.

5- تتضمن استمارة البيانات 5 أقسام، وهي:

اختيار المستوى التدريبي

تأكد المتقدمين من أن المستوى التدريبي يتماشى مع الصف الدراسي الذي سيلتحقون به في العام الدراسي 2023-2024 طبقاً للقائمة التالية:

المستوى الأول للصف الرابع الابتدائي:

المستوى الثاني للصف الخامس الابتدائي.

المستوى الثالث للصف السادس الابتدائي.

وأكت وزارة الاتصالات التسجيل ومعرفة كل الشروط والمستندات المطلوبة عبر الرابط التالي: https://demi.gov.eg/StaticContent/HowToRegister.