مد باب التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية.. تفاصيل وشروط الالتحاق

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد باب التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية المجانية للعام الدراسى الحالي حتى 15أكتوبر الجاري، بدلا من الميعاد المحدد سلفا وهو الثاني عشر من أكتوبر.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، شروط التسجيل في المبادرة والفئات المستهدفة والأوراق المطلوبة.

شروط التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية

- أن يكون عمر الطالب من 9 إلى 11 عاما.

- أن يكون الطالب ملتحقا بالصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي بإحدى المدارس المصرية سواء حكومية أو خاصة أو أزهرية أو تجريبية أو دولية.

- أن يكون لدى الطالب حساب مدرسي موحد تابع لوزارة التربية والتعليم، باستثناء طلاب المعاهد الأزهرية.

طرق التسجيل فى المبادرة

- التسجيل من خلال الحساب الرسمى الموحد التابع لوزارة التربية والتعليم.

- التسجيل من خلال حساب بريد إلكتروني شخصي للطالب مثل Hotmail Outlook ،Live.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمبادرة براعم مصر الرقمية

- شهادة الميلاد.

- نسخة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- بيان نجاح للعام الدراسي المنتهي معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

- خطاب قيد بالمدرسة لإثبات قيد الطالب بالعام الدراسى الحالي.

- إقرار موقع من ولي الأمر.

- صورة شخصية ملونة للتلميذ بخلفية بيضاء مقاس 6x4.

رابط التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه على الراغبين فى التسجيل بمبادرة براعم مصر الرقمية، الدخول عبر الرابط التالي من هنا.