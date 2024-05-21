محافظ بني سويف يتابع مستجدات العمل في مشروع محور الفشن

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، مستجدات وسير العمل بمشروع محور الفشن الحر على النيل، للوقوف على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل.

الموقف التنفيذي لمحور الفشن على النيل

وخلال الجولة، تفقد المحافظ موقع الأعمال في المشروع من إحدى وصلات المحور على الطريق الصحراوي الشرقي، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي وتفاصيل الأعمال والمعوقات التي قد تطرأ على سير الأعمال لإيجاد الحلول أولاً بأول لضمان سير الأعمال بنسب ومعدلات التنفيذ المحددة، بالمشروع الجاري تنفيذه بطول 27 كيلومترا وعرض 22 مترا.

محور الفشن في بني سويف

ويتضمن محور الفشن 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر في كل اتجاه، ويشمل 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة أسوان الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على الصحراوي الغربي، بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية.

معدلات التنفيذ في محور الفشن

كما استمع المحافظ ورئيس الهيئة لشرح تفصيلي عن معدلات التنفيذ في قطاعات ومراحل المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الجزء الخاص بكوبري الصحراوي الشرقي بطول 95 متراً إلى 95%، فيما بلغت النسبة في أعمال كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 مترا إلى 84%، في حين وصلت نسبة التنفيذ في كوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 متر إلى 66%.

ووصلت نسبة التنفيذ لأعمال الطرق شرق النيل بطول 6.44 كيلومتر إلى 64%، حيث شملت الأعمال المنفذة أعمال القواعد الخراسانية والكمر المعدني والخرساني والهامات، والقطع الصخري والردم وأعمال الأساس وغيرها من الأعمال الفنية والإنشائية والأعمال الصناعية، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال الرصف والتخطيط والإنارة وخرسانة الميول والنيوجرسي وأعمال التشطيبات.

أهمية محور الفشن

وأكد المحافظ أهمية المشروع باعتباره شرياناً للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتي النيل، ويعمل على ربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كيلومترا، لتوسطه محور عدلي منصور شمالاً ومحور بني مزار في المنيا جنوباً، بجانب أنه يساعد في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلا مثاليا عن الوسائل التقليدية المستخدمة حاليا من المعديات.