كل ما تود معرفته عن محور الفشن ببني سويف.. خبير يوضح التفاصيل (فيديو)

محور الفشن ببني سويف، من شرايين التنمية في صعيد مصر، يجري تنفيذه حالياً من قبل وزارة النقل، وفق المواصفات والمعايير العالمية، وفق مجموعة من الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بالمشروع الحر على النيل، الذي من المقرر أن يحقق سيولة مرورية كبيرة في المحافظة.

تفاصيل محور الفشن ببني سويف

وفق تقرير لوزارة النقل، ترصد «الوطن»، تفاصيل محور الفشن ببني سويف:

- يبلغ طول المحور 27 كم

- عرض المحور 22 مترا

- يشتمل المحور على حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر في كل اتجاه

- يشتمل المحور على 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف

- يشتمل المحور على 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي:

* كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي

* كوبري أعلى المجرى المائي للنيل

* كوبري على ترعة الإبراهيمية

* سكك حديد مصر «القاهرة - أسوان» الزراعي الغربي

* كوبري بحر يوسف

* كوبري على الصحراوي الغربي

* يشتمل المشروع على 6 أنفاق على مدقات زراعية

أهمية محور الفشن ببني سويف

وعلق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل ببني سويف، أن محور الفشن يتم وفق جدول زمني مُحدد، مؤكداً أنه يتم بأيدي مصرية خالصة ومن المقرر أن يحقق سيولة مرورية كبيرة، واصفاً المشروع بالـ «ضخم».

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ «الوطن»، أن المحور سيسهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان بإنشاء طريق آمن يخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية.