كيف يحقق محور الفشن ببني سويف أهداف التنمية المستدامة؟.. «النقل» تجيب

حدد تقرير حديث صادر عن وزارة النقل، معلومات مهمة عن محور الفشن أحد محاور النيل الجاري تنفيذها بمحافظة بني سويف، موضحا أن المحور يستهدف تحقيق أهداف التنمية المختلفة بالمحافظة، وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كيلومترا؛ إذ يتوسط محوري بني سويف شمالا وبني مزار جنوبا.

محور الفشن يشمل 19 كوبري

ويبلغ طول محور الفشن ببني سويف 27 كيلومترا، وعرضه 22 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويتضمن 25 عملا صناعيا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 6 كباري رئيسية وهي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، بجانب 6 أنفاق على مدقات.

وفي سياق منفصل، كشف تقرير عن أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كيلومترا، موضحا أنه يتم توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كيلومترا بعرض 4 حارات رئيسية وحارة واحدة خدمة لكل اتجاه.

مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ الأعمال

ونوه بأنه تم الانتهاء من موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والانتهاء من المسافة من بنها حتى اسنيت بطول 7 كيلومترات، موضحا أنه تم التنبيه على ضرورة مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والانتهاء من طريق الخدمة بالتوازي مع الانتهاء من الطريق الرئيسي.