تنمية الصعيد.. محور الفشن في بني سويف شريان حياة جديد بجنوب مصر

في ظل الجمهورية الجديدة وإهتمام الدولة المصرية بتنمية الصعيد والعمل على إنشاء مشروعات تنموية تخدم أهالي الصعيد بصفة عامة وأهالي محافظة بني سويف بصفة خاصة، شرعت الدولة المصرية في إنشاء محور الفشن على النيل جنوب محافظة بني سويف، حيث تخطت نسبة الإنشاءات به أكثر من 50 %، في وقت قياسي.

معاناة أهالي 3 مراكز ببني سويف في الإنتقال للجانب الأخر من النيل

محور الفشن على النيل والذي ظل أهالي 3 مراكز جنوب محافظة بني سويف يناشدون عبر عقود طويلة بإنشاء كوبري على النيل لإنهاء معاناتهم حيث أن أقرب كوبري على النيل لهم يبعد أكثر من 45 كيلو بمدينة بني سويف، قبل أن تفاجئهم الدولة المصرية بالموافقة على إنشاء محور على النيل والبدء في تنفيذه بالفعل ضمن إتجاه الدولة نحو تنمية الصعيد.

محور الفشن.. ممر تنموي جديد على أرض الصعيد

ويُعد محور الفشن أحد المحاور الخمس الجاري تنفيذها على النيل في الوجه القبلي، ويشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل بتكلفة تتخطى 1.5 مليار جنيه، حيث يُعد المحور ممرا جديدا للتنمية على أرض الصعيد، لما يقدمه من تسيير للحركة التجارية والصناعية والزراعية من خلال شبكة طرق جاري رفع كفاءتها بين الجانبين الشرقي والغربي، ليخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بجانب تسهيل حركة النقل سواء المواطنين أو البضائع بين ضفتى النيل ويعمل على ربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل.

محور الفشن ببني سويف .. طريق أمن يربط الجانبين الشرقي والغربي للنيل

و يربط محور الفشن، الطريق الصحراوي الشرقي الحر والقديم بالطريق الصحراوي الغربي مرورا بالطريق الزراعي ونهر النيل والسكة الحديد، بطول 27 كم، وعرضه 22 متر، عبارة عن 2حارة مرورية بعرض 7.5متر في كل اتجاه، حيث يًعد طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات النيلية

محور الفشن على النيل.. شريان تنموي لأهالي جنوب بني سويف

و يشمل إنشاء المحور 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على الصحراوي الغربي، بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية.