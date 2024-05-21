وزير السياحة: نستهدف زيادة عدد الغرف في الفنادق العائمة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد اليوم الاجتماع الدوري الموسع الخاص لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر ولا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، وذلك بمقر الوزارة، وبحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات والجهات المعنية وممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية والشعبة المختصة بها.

وأضافت الوزارة، فى بيان، أن وزير السياحة أكد خلال الاجتماع أن وزارة السياحة والآثار تستهدف زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وخاصة العائمة منها في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، مشددا على ضرورة رفع جودة التجربة السياحية لمنتج السياحة النيلية في مصر وتحديد المعوقات والتحديات التي قد تواجهه ومقترحات للتغلب عليها، ولا سيما في ظل تضافر الجهود من قبل ممثلي جميع الجهات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص والمشاركة بالاجتماع.

وأكدت أن وزير السياحة شدد على أهمية العمل على تطوير الضوابط والمعايير المنظمة لعمل منتج السياحة النيلية وبما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به، لافتا إلى أن منتج السياحة النيلية يعتبر من المنتجات السياحية المهمة والمُميزة للمقصد السياحي المصري والتي تحظى بزيادة في الطلب السياحي عليها، ويُقدم ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.

259 رخصة لذهبيات بنهر النيل

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الحصر الشامل الجاري الانتهاء منه بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري للعدد الفعلي للذهبيات المرخصة والعاملة حاليا بنهر النيل، إذ جرى حصر 259 رخصة لذهبيات حتى الآن موزعة على7 محافظات مختلفة، وجار استكمال هذا الحصر بالتعاون أيضا مع المحليات.

وأشارت إلى أن الاجتماع شهد أيضا مناقشات موسعة حول سبل توفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حاليا وخاصة مع بدء الموسم السياحي الشتوي المقبل، وكذلك استعراض ومناقشة المعايير والاشتراطات اللازمة لمنحها تراخيص التشغيل السياحية، وذلك تفعيلا لقانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه جرى الاتفاق على أن تقوم غرفة المنشآت الفندقية بعقد اجتماع موسع مع أصحاب الذهبيات لتوعيتهم بضرورة العمل على تقنين أوضاع الذهبيات الخاصة بهم والترخيص السياحي لها، وكذلك تعريفهم بالمزايا التي يقدمها لهم القانون في هذا الإطار، وعقوبات تقديم أي خدمة للإقامة دون الحصول على ترخيص من الوزارة سواء للزائرين أو السائحين المصريين أو الأجانب.

الدفع بلجان من وزارة السياحة والآثار

ونوهت الوزارة بأنه جرى الاتفاق على منح أصحاب هذه الذهبيات مهلة حتى بداية الموسم الشتوي المقبل لتوفيق أوضاعهم والترخيص السياحي لها، موضحة أنه من المقرر أن يتم الدفع بلجان من وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة وحتى بدء الموسم لتقوم بمعاينة الذهبيات الموجودة حاليا بين الأقصر وأسوان والوقوف على مدى توافقها مع المستوى والمواصفات السياحية، وإبداء أي ملاحظات تحول دون حصولها على هذا الترخيص.