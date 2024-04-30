«المنشآت الفندقية» توضح اشتراطات التصويت بانتخابات الغرفة في 22 مايو

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في ضوء الإعداد والترتيب لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخابات مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية المزمع عقدها الأربعاء 22 مايو المقبل، فإنه يجب على كل منشأة أنّ توافي الغرفة باسم ممثلها القانوني في حضور الجمعية العمومية.

ممثل المنشأة لدى الغرفة

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي عُمم على الفنادق كافة، أنه يٌشترط في الممثل القانوني للمنشأة في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وفي أثناء التصويت في العملية الانتخابية، أنّ يكون هو نفسه ممثل المنشأة لدى الغرفة، ويجوز للمدير المسؤول عن المنشأة السياحية التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانوني لها بشرط أنّ يكون موثقًا بأحد مكاتب الشهرالعقاري.

ضرورة مراجعة الممثل القانوني

وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ضرورة مراجعة كل منشأة للغرفة بشأن ممثلها القانوني ومديرها المسؤول المذكورين بالكشوف الواردة للغرفة من وزارة السياحة والآثار.