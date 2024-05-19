تفاصيل حساب كنانة بلس الإسلامي من بنك مصر.. عائد يصرف يوميًا

يقدم بنك مصر الحكومي عددا من حسابات للمعاملات الإسلامية، من بينها حساب كنانة بلس ذي العائد اليومي أي أنه يحتسب على رصيد الحساب ويضاف للرصيد يوميًا؛ وفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية بجانب تسهيل الإجراءات المصرفية اليومية والاطلاع على الحساب.

تفاصيل حساب كنانة بلس ذو العائد اليومي

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر لشهر مايو 2024، يكون العائد على حساب كنانة بلس ذو العائد اليومي، متغير يصل إلى 22.5% سنويًا، ويصرف يوميًا، والحساب متاح للعملاء الأفراد المصريين والأجانب بداية من 21 عامًا.

الحد الأدنى لفتح حساب كنانة بلس من بنك مصر

والحد الأدنى لفتح حساب كنانة بلس 50 ألف جنيه، ويتيح البنك سهولة التعامل من خلال إمكانية اصدار دفاتر شيكات على الحساب لتسهيل معاملاته البنكية.

كما يوفر بنك مصر إمكانية الاستعلام عن حساب العميل وتنفيذ العديد من معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول BM Online المقدمة من بنك مصر، وإمكانية الاستعلام عن حساب العميل من خلال الخدمة الصوتية.