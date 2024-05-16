«خلال ساعة وبدون مستندات».. فرصة للحصول على قرض من بنك مصر

يتيح بنك مصر العديد من الخدمات والتسهيلات لمختلف عملائه، والتي يأتي من أبرزها الحصول على قرض بموافقة خلال ساعة فقط، حيث يحرص العديد من المواطنين في التقديم للحصول على قروض مالية رغبة لشراء ما يريدونه ودون الانتظار لفترات طويلة حتى الموافقة عليه أو دفع أية مصاريف إدارية.

تفاصيل الحصول على قرض من بنك مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل الحصول على موافقة القرض خلال ساعة، والتي أعلن عن إتاحتها بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

من الذي يحق له التقديم على هذا القرض؟

حسب ما أعلنه بنك مصر، فإن من الشروط الأساسية للتقديم على القرض والحصول عليه خلال ساعة فقط، هو أن يكون رتب الشخص يحصل عليه من خلال بنك مصر.

مميزات القرض

وجاءت مميزات القرض المختلفة كالتالي:

- الحصول على موافقة القرض خلال ساعة فقط.

- لا يوجد تقديم أي مستندات.

- لا يوجد أي مصاريف ادارية.

كيفية التقديم على القرض

أولاً: لكافة عملاء الجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات عبر بطاقات بنك مصر، يمكن التقديم عبر هذا الرابط.

ثانياً: لمختلف عملاء الجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات عبر حسابات مرتبات بنك مصر، يمكن التقديم من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online.