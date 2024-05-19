تعرف على حدود الاستخدام لبطاقة رويال في بنك التعمير والإسكان خارج مصر

يقدم بنك التعمير والإسكان الحكومي، أنواعا مختلفة من البطاقات الائتمانية للاستخدام داخل وخارج مصر، ومن بينهم بطاقة رويال ويصل الحد الائتماني إلى مليون جنيه، وفترة سماح في السداد 56 يومًا.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، تعتبر بطاقة ROYAL أعلى حد ائتماني يصل إلى مليون جنيه، والفائدة نحو 2.2% شهريًا.

حدود استخدام بطاقة رويال خارج مصر

وبالنسبة لحدود الاستخدام لبطاقة رويال خارج مصر، يكون حد الشراء الشهري ألفين دولار، وحد الشراء اليومي 200 دولار، فيما يكون حد السحب النقدي شهريًا 200 دولار، وحد السحب النقدي اليومي 100 دولار.

وجرى تعديل حدود استخدام البطاقات الائتمانية دوليا في بنك التعمير والإسكان لتصبح 50 دولار شهريا، وذلك للمعاملات عبر الانترنت E-Commerce داخل مصر.

وشرح البنك أن في في حال رغبة العميل إتاحة البطاقة للاستخدام الدولي خارج مصر يجب توافر أحد الشروط التالية:

شروط إتاحة البطاقة دوليا

- مرور 3 أشهر على تاريخ إصدار البطاقة وذلك في حال قيام العميل باستخدام 50% من الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية داخل مصر أولاً خلال الثلاثة شهور.

- مرور 6 أشهر على تاريخ إصدار البطاقة في حال عدم قيام العميل باستخدام البطاقة داخل مصر.