خبيرة فلك: كل برج يحمل الصفة وعكسها

أكدت سماح عز، خبيرة الفلك، أنه لا يوجد برج فلكي حامل للصفات السيئة فقط أو العكس، بل كل برج يحمل الصفة وعكسها.

أضافت سماح عز خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنه للتعرف على أبرز الصفات لكل برج وعلاقته بالخريطة الفلكية لابد من معرفة الفرق بين العناصر الكونية والأبراج وتجديد الطاقة، موضحة أنه لكل إنسان خريطته الفلكية التي تحدد البرج الطالع والبرج الشمسي والبرج القمري، ومن خلالها يتم التنبؤ بالأحداث.

علاقة الأبراج والخريطة الفلكية

واستطردت: «هناك علاقة بين الأبراج والخريطة الفلكية، فالأخيرة تبين انتماءه للعديد من الأبراج وليس برج واحد، كما أننا نستند في التوقعات إلى عبور الكواكب الثابتة لفترات طويلة، مثل عبور كوكب زحل لبرج ما سنتين إلى 3 سنوات، أو كوكب المشترى الذي يمر بالبرج خلال فترة من 6 أشهر إلى عام».

وقالت إن برج الحوت يمثل المياه والمحيطات والمسطحات المائية والفضاء، ومرور كوكب زحل خلاله والذي يمثل المشاهير ورجال أعمال، جعلنا نرى كل المشكلات التي ظهرت في الفترة الماضية، على سبيل المثال لا الحصر.