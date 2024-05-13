تغيرات مفاجئة لأصحاب هذه الأبراج بسبب ظاهرة فلكية.. ماذا ينتظرهم؟

ظاهرة فلكية جديدة تشهدها السماء اليوم بالقرب من الشمس، إذ يمر كوكب أورانوس بالجانب البعيد من نظامنا الشمسي بالنسبة للأرض عند الساعة 12:04 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وسيبعد أورانوس عند أقرب مسافة ظاهرية حوالي صفر فقط من الشمس، ما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع حيث سيكون مطموس في وهج الشمس.

أورانوس في الاقتران الشمسي

وبحسب منشور كتبه المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة عبر فيسبوك، فإنّ أورانوس سيكون بعيدًا عن الأرض في نفس الوقت تقريبًا، وسيكون في الاتجاه المعاكس تمامًا بالنسبة للأرض في النظام الشمسي وسيكون على مسافة 20.5 وحدة فلكية (3,066,756,349 كيلومتر) من كوكبنا، وخلال الأسابيع والأشهر التالية سيعود أورانوس للظهور إلى الغرب من الشمس، ليصبح مرئيًا تدريجيًا في السماء قبل الفجر وبعد حوالي ستة أشهر سيصل إلى التقابل عندما يكون مرئيًا طوال الليل تقريبًا.

وتزامنًا مع هذا الاقتران، تقول خبيرة الفلك رحاب منيعم، إنّ الشمس تكون في اقتران مع كوكب أورانوس، وهو اقتران يحدث بشكل سنوي خلال دورة الشمس، إذ يُعرف كوكب أورانوس بأنّه كوكب التغيرات المفاجئة، ودائمًا ما يحمل مفاجآت وتغيرات أو تحولات مفاجئة لبعض الأبراج تحديدًا مواليد أبراج الأسد والثور والعقرب والدلو قد تكون في جانب الصحة أو العمل أو العلاقات أو المال.

تأثير الاقتران على الأبراج

وأضافت خبيرة الفلك خلال حديثها لـ«الوطن»، أنّ بعض هذه الأبراج المذكورة قد يتعرض أصحابها لأحداث مفاجئة مثل تغيير الوظيفة أو الحصول على ترقية بشكل مفاجئ أو الحصول على تحويل مالي، أو بيع عقار أو فرصة سفر، وقد يحدث للبعض انفصال مفاجئ أو ترك للوظيفة أو ترك منزله، وهذه التغييرات حتى وإن كانت سيئة في مضمونها إلا أنّها تغييرات جيدة على المدى البعيد، لأنّ الزوايا الفلكية تكون مدعومة بكوكب زحل وهي المحكومة بأنّ الشخص يحصل على جزاء عمله سواء خير أو شر: «الفترة دي كلها في تغييرات لحاجات راكدة بقالها زمان، فلازم تقبلوا التغيرات حتى لو مضايق منها، لأنّها في النهاية هتحصل، وممكن حد يسيب وظيفته يكون هينتقل لوظيفة أفضل، أو واحد يفصل وبعدها يدخل في علاقة أحسن».

علاقات الحب التي تنشأ خلال هذه الفترة أو الانتقال لوظيفة جديدة، تكون مرحلة جديدة طويلة الأمد، كما أن حالات الانفصال قد تحدث في علاقات استمرت طويلًا، تقول خبيرة الفلك: «العلاقة اللي هتبدأ هتستمر طويلة لأنّها هتكون مدعومة بكوكب زحل، والعلاقات اللي هتنتهي هي أصلًا كانت لازم تنتهي من زمان».

وتتوقع «منيعم» زيادة نشاط الزلازل خلال هذا الأسبوع وتحديدًا من 14 لـ16 مايو، كما تتوقع إثارة العواصف الترابية خلال هذه الفترة، خاصة وأنّ برج الثور خاص بالطاقة الترابية، إذ يعمل اقتران أورانوس مع الشمس على إثارة العواصف الترابية وأحيانًا تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يحدث زيادة في نشاط الطاقة الكهرومغناطيسية في الأجواء ويحدث بسببه نوع من التشويش وبعض الأعطال في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية: «الطاقة دي هتخلينا نحس بكهربا لما نلمس بعض أو نلمس بعض الأشياء وهيحصل شوية لخبطة في الأجهزة ممكن نلاقيها بتشتغل من نفسها.