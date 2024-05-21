التصالح في مخالفات البناء من أي مكان بسهولة.. احذر 7 حالات

تواصل وزارة التنمية المحلية، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بمختلف الطرق، عن طريق استقبال المواطنين في المكاتب بالمقرات بمختلف محافظات الجمهورية، أو عن طريق بوابة الخدمات الحكومية للمحليات، أو «اون لاين» من خلال تطبيق «تصالح» على الهاتف المحمول، تسهيلًا على المواطنين لإنهاء إجراءاتهم من أي مكان.

فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

وتستمر الوزارة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، «أون لاين، وورقيًا»، على مدار اليوم خلال أيام العمل الرسمية ولمدة 6 أشهر، كانت بدايتها منذ الـ 7 من مايو الجاري، وذلك وفق ما أعلنته الحكومة.

حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

- عدم قبول اللجنة المختصة طلب التصالح.

- عدم الالتزام بمواعيد عدم التظلم.

- تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

- عدم سداد المبلغ المقابل للتصالح في الوقت المحدد.

- التقاعس عن سداد أقساط المبلغ المستحقة.

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

- عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة.

خصم ربع قيمة المخالفة

ووفق قرار سابق من الحكومة، يتم تخفيض نسبة مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وفقًا لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.