محافظ الشرقية يُناشد الممواطنين تقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء

ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المواطنين المخالفين بسرعه التوجه الى المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المراكز والمدن والأحياء وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأكد المحافظ أهمية إستفادة المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يقنن وضعه بدفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، بعد تمديد مهلة التصالح حتى 30 سبتمبر المقبل، وهى آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء، وكذلك بعد نسبة التخفيض السابقة التي تراوحت ما بين 25% لـ40% تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن المراكز التكنولوجيه تشهد يومياً توافد كثيف من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، حيث إستقبلت المراكز ٤٨ ألف و ٧٩٠ طلباً بحصيلة قدرها ٣٠٢ مليون و٧٨٨ ألف جنيه حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٠.