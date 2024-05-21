انطلاق قوافل جامعة بنها بقرية قلما في قليوب ضمن «حياة كريمة» 

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، القوافل المتكاملة التي نظمتها جامعة بنها بمركز شباب قرية قلما بمركز قليوب، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة لخدمة أهالي قرى محافظة القليوبية، بالتعاون مع الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ومديريتى الزراعة والطب البيطري بالقليوبية.

قوافل طبية بشرية

وتفقد رئيس جامعة بنها ومرافقوه القوافل التي شملت قوافل طبية بشرية وثقافية وإرشادا صحيا وزراعيا ورصد الملوثات البيئية بالإضافة إلى القافلة البيطرية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل المتكاملة يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فحسب بل يمتد دورها بالسعي دائما إلى توجيه إمكاناتها وكوادرها لخدمة المجتمع المحيط.

من جانبه، قال الدكتور السيد فودة إن القوافل المتكاملة شارك فيها أساتذة متخصصين من كليات الطب البشري والتمريض والطب البيطري والزراعة والعلوم والتربية والآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية وذلك لتنظيم ندوات توعوية وارشادية في التخصصات المختلفة.

وأضاف أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات المختلفة، وتم الكشف وصرف العلاج مجانا على الحالات، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.