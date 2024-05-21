«السفيرة عزيزة»: تعاون جديد بين حياة كريمة ومؤسسة مجدي يعقوب بقيمة 47 مليون جنيه

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «دي إم سي»، من تقديم الإعلاميتين نهى عبد العزيز وسالي شاهين ورضوى حسن، تقريرًا بعنوان «حياة كريمة تساهم في إنشاء عناية مركزة للأطفال بمركز مجدي يعقوب للقلب».

التعاون بين مؤسسة مجدي يعقوب ومؤسسة حياة كريمة

أفاد التقرير، أن مؤسسة حياة كريمة أعلنت تعاونها مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من خلال إنشاء وحدة عناية مركزة للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء الكثير من العيادات ووحدة إنتظار في مركز مجدي يعقوب للقلب لخدمة المرضى الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن مؤسسة حياة كريمة ساهمت بـ47 مليون جنيه، مؤكدة أن هذا التعاون بين المؤسستين هدفه تعزيز مفهوم الرعاية الصحية والشئون الوقائية ومواجهة الأمراض المتواطنة، بالإضافة إلى خلق بيئة صحية، موضحة أن هذا التعاون يمثل خطوة كبيرة جداً تساعد مستشفى مجدي يعقوب في منطقة 6 أكتوبر أن تفتح أبوابها بشكل أسرع للمرضى المحتاجين لها.