9 نصائح للحفاظ على سلامة الأجهزة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتعرض الأجهزة الكهربائية لخطر التلف، نتيجة ارتفاع حرارتها الداخلية التي تنتج عن كثرة الاستخدام وسخونة الجو، وللحفاظ على هذه الأجهزة وحمايتها من التلف وإطالة عمرها الافتراضي، هناك بعض النصائح يجب اتباعها خلال فصل الصيف في ظل زيادة الحرارة.

الحفاظ على سلامة الأجهزة الكهربائية في فصل الصيف

وبحسب ما ورد على موقع «genhvac» المتخصص في صيانة الأجهزة الكهربائية، فإن الحفاظ على سلامة الأجهزة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة يكون من خلال اتباع النصائح والإرشادات التالية:

9 نصائح للحفاظ على سلامة الأجهزة الكهربائية

1- التأكد من وجود تهوية جيدة

تأكد من وجود مساحة كافية حول كل جهاز كهربائي لضمان دوران الهواء بشكل سلس، وتجنب وضع الأجهزة في أماكن مغلقة أو مكدسة فوق بعضها البعض، فهذا يعيق تبريدها ويؤدي إلى ارتفاع حرارتها.

2- تنظيف المنافذ

قم بتنظيف المنافذ بشكل دوري للتخلص من الأتربة والغبار المتراكم عليها، فهذا قد يعيق مرور التيار الكهربائي ويسبب ارتفاع حرارة الجهاز وبالتالي تعرضه للتلف.

3- إبعاد الأجهزة عن مصادر الحرارة

ابتعد عن وضع الأجهزة الكهربائية بالقرب من النوافذ التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، أو بالقرب من مصادر الحرارة الأخرى مثل المواقد أو المدافئ.

4- فصل الأجهزة غير المستخدمة

افصل الأجهزة الكهربائية التي لا تستخدمها عن مصدر التيار الكهربائي، لا سيما قبل النوم أو عند مغادرة المنزل لفترة طويلة؛ إذ سيساعد ذلك في تقليل استهلاك الطاقة ومنع حدوث أي حرائق أو ماس كهربائي.

5- استخدام واقيات الجهد

في حال كنت تعيش في منطقة تعاني من تقلبات الجهد الكهربائي، يُنصح باستخدام واقيات الجهد لحماية أجهزتك من التلف الناتج عن الارتفاع المفاجئ في الجهد.

أهمية إجراء صيانة دورية

6- الصيانة الدورية

احرص على إجراء صيانة دورية للأجهزة الكهربائية بشكل منتظم، خاصة للأجهزة التي تُستخدم بكثرة مثل الثلاجات والمكيفات، وسيساعد ذلك في اكتشاف أي مشاكل مبكرًا قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى تلف الجهاز.

7- استبدال الأسلاك القديمة

تأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية في منزلك، واستبدل أي أسلاك قديمة أو تالفة.

8- استخدم مكيفات الهواء بكفاءة

تجنب ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة جدًا، فهذا قد يُجهد الجهاز ويؤدي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة.

9- عدم تحميل الأجهزة الكهربائية بشكل زائد

تجنب توصيل العديد من الأجهزة الكهربائية في منفذ كهربائي واحد؛ فهذا قد يُسبب عبئًا زائدًا على الشبكة الكهربائية ويؤدي إلى حدوث حريق.