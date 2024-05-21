«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الربيعية بداية من الجمعة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءًا من يوم الجمعة المقبل سوف تنكسر حدة ارتفاع درجات الحرارة، وتنخفض بقيم تتراوح من 4 لـ6 درجات، على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد.

ارتفاع الحرارة مستمر على جنوب الصعيد

وأضافت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محافظات وسط وجنوب الصعيد، ستظل تعاني من ارتفاع قيم الحرارة العظمى، بسبب استمرار تأثير الكتل الهوائية الشديدة الحرارة القادمة من صحراء الجزيرة العربية.

أسباب انخفاض درجات الحرارة

وأشارت «غانم» إلى أن سبب انخفاض درجات الحرارة يرجع لتأثر البلاد فى تلك الأونة بكتل هوائية شمالية قادمة على سطح البحر المتوسط من جنوب أوروبا، كما تتزامن مع دخول منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتعمل على حجب اشعة الشمس وانخفاض الحرارة، مؤكدة أن مصادر الكتل الهوائية سوف تصبح كتل هوائية شمالية معتدلة، بدلا من الكتل الهوائية الصحراوية الشديدة الحرارة، مع وجود نشاط للرياح يساعد على تلطيف الطقس وعودة الأجواء الربيعية المنعشة.