الخميس المقبل.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة للصيانة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق في مدينة الغردقة يوم الخميس المقبل؛ لأعمال الصيانة الدورية المحطات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي عن الغردقة

وأفاد المركز، في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي مناطق سيبنزو مول - قرية الجنجل- الكمين الجنوبى- قرية مورنينج ستار -قرية الدولفين - قرى سهل حشيش، وذلك بدءًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرًا.

سبب فصل التيار

وكشف مسؤولو شركة كهرباء البحر الأحمر، أن سبب فصل التيار الكهربائي يكون بسبب الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية وإعادة توزيع الأحمال، وموعد عودة التيار الكهربائي يكون عقب انتهاء فرق التشغيل من الصيانة.