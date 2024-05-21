طريقة التقديم على صك أضحية حياة كريمة.. قسط شهري 630 جنيها

نشرت مؤسسة حياة كريمة، طريقة التقديم على تقسيط صك الأضحية، بأسعار مناسبة، ومن خلال أكثر من طريقة للتقديم.

صك الأضحية من مؤسسة حياة كريمة

ونشرت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، تفاصيل التقديم على صك أضحية العيد: «حياة كريمة سهلت عليك الأضحية، دلوقتي تقدر تقسط أضحيتك بمقدم 3300 جنيه مع مؤسسة حياة كريمة من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي، وتدفع قسطا شهريا 630 جنيها لمدة 10 أشهر وبدون أي فوائد».

التقديم على صك الأضحية

وتابعت مؤسسة حياة كريمة في منشورها عن تفاصيل التقديم على صك الأضحية: «تقدر تشتري صك الأضحية دلوقتي من مؤسسة حياة كريمة من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة».

أوضحت مؤسسة حياة كريمة أنه يمكن التقديم للحصول على صك الأضحية بالقسط من خلال الرسائل القصيرة sms على رقم 9509 وفوري وتطبيق ميجا خير وإنستاباي وفودافون كاش وأورنج كاش أو من خلال رقم الحساب الموحد للبنوك 45004500، او من خلال الرابط.