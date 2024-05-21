خطة لإلغاء المعديات الخطرة وغير الآمنة على الرياحات واستبدالها بكباري

كشفت وزارة النقل، عن خطة لإلغاء المعديات الخطرة وغير الآمنة على الرياحات، ومن أهمها الرياح البحيري والرياح الناصري، واستبدالها بمحاور مرورية وكباري سيارات ومشاة، موضحة أنه يجري حالياً إنشاء 3 محاور مرورية عرضية على هذه الرياحات وهي «محورالقطا – محور أبوغالب - محور تلا / طنوب».

إنشاء 4 كباري سيارات على الرياحات

أكدت الوزارة في بيان، أنه جار إنشاء 4 كباري سيارات على الرياحات «استكمال كوبري تقاطع الدائري الإقليمي عند الخطاطبة – كوبري البريجات – كوبري أبوالخاوي – كوبري كفر بولين»، ويجري تنفيذ 6 كباري مشاة «كوبري دمشلي – كوبري عزبة السد – كوبري الصواف – كوبري زاوية البحر – كوبري أبوخطوة – كوبري منشأة مهنا»، وجرى الانتهاء بالفعل من 5 كباري منها.

أوضحت وزارة النقل، أنه فيما يتعلق بمنطقة أبوغالب التي شهدت حادثا اليوم، يجري حاليا إنشاء محورين للسيارات أحدهما عند منطقة الحادث وهو محور أبوغالب ووصلت نسبة تنفيذه 50% والآخر محور القطا جنوب موقع الحادث بمسافة 10 كيلومترات ووصلت نسبة تنفيذه 15%.

كوبرى تقاطع الطريق الدائري

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد كوبري مشاة «كوبرى وردان» على مسافة 2 كيلومتر من موقع الحادث وكذلك يوجد كوبري نكلا للسيارت على مسافة 20 كيلومترا جنوب موقع الحادث، إضافة إلى كوبري تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق «المناشي –الخطاطبة» على مسافة 10 كيلومترات شمال موقع الحادث.