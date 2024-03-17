«النقل» تعد خطة لاستغلال المساحات أسفل الكباري والطرق الدائرية

أعدت وزارة النقل خطة طموحة لاستغلال المساحات أسفل الكباري والطرق الدائرية، إذ يجرى تنفيذ مواقف للميكروباص، ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي «BRT» أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وأكدت الوزارة في تقرير لها تقدم أعمال تطوير الطريق الدائري، موضحة أنه يشتمل على عدد كبير من الكباري، مثل كوبري الوراق، والذي يجرى إنشاؤه بطول 2.25 كيلومتر شمالاً وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي، وكوبرى «9 د» من وصلة الواحات حتى مطلع محور المريوطية.

ربط الدائري مع الطرق الرئيسية

وقال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إنه يُجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وكذلك تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية، وجار وضع اللمسات النهائية لتوسعة وردم نفق زهراء مدينة نصر وتم نهو أعمال الردم بالكامل وجاري أعمال التشطيبات لتشغيله أمام حركة المرور.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع تقدمت وتجرى وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحا أن التطوير يسهم في تحرير الحركة المرورية بالكامل، خاصة وأن الطريق الدائري كان «مخنوقا» لسنوات طويلة.

تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى «9 د».