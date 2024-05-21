«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن حجم استثمارات الدولة في موازنة 2024/ 2025

عرض برنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، ملف جريدة «الوطن» عن حجم الاستثمارات الكلية للدولة في موازنة العام المالي المقبل، بعنوان «الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية للدولة في موازنة العام المالي المقبل»، إضافة إلى ملف تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمار السياحي، بعنوان «الاستثمار: نمتلك بنية تحتية لجذب الاستثمار السياحي»، وأيضا ملف دعم الأسر الأولى بالرعاية، بعنوان: «التضامن: ضم 200 ألف أسرة لتكافل وكرامة».

اللحاق بعجلة التقدم والنمو

وقال الكاتب الصحفي بلال الدوي، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، إنّ الدولة المصرية منذ يونيو عام 2014 ، تبذل جهودًا كبير في شقين، الأول هو مكافحة الإرهاب وعودة مصر سالمة بعيدًا عن الفوضى، والشق الآخر هو بناء الدولة من جديد، والسير بخطى سريعة للحاق بعجلة التقدم والنمو.

بنية أساسية مطلوبة

وتابع: «المشروعات القومية حققت بنية أساسية مطلوبة، وبالتالي قامت الدولة بمزيج من المشروعات وتكلفت أموال كبيرة، ساعدت على جذب الاستثمار، وعلى الحكومة حينها أن تساعد على زيادة عن هذه المشروعات بقوانين جديدة، وتقديم حوافز استثمارية جديدة ودعم حكومي واضح للمستثمر».