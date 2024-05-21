هل الموجة الحارة في الربيع تدل على صيف أعلى حرارة عن الماضي؟

موجة شديدة الحرارة شهدتها كافة الأنحاء، خلال الأيام الماضية، إذ بدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بدءا من يوم الخميس الماضي، بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فضلا عن انتشار الكتل الهوائية الصحراوية على سطح الأرض، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، كما يزيد الإحساس بها خلال فترة التعرض لأشعة الشمس، ما جعل الكثيرين يعتقدون أن ارتفاع درجات الحرارة ذلك في فصل الربيع يعد مؤشرا واضحا على ارتفاع درجات الحرارة في صيف 2024.

هل الموجة الحارة في الربيع تدل على صيف أعلى؟

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، إنّ الموجة شديدة الحرارة التي نشهدها في النصف الثاني من فصل الربيع لم يكن لها أي علاقة بارتفاع درجات الحرارة في صيف 2024، إذ إنّ كل فصل منفصل عن الفصل الآخر، ولا يمكن أن يكون ذلك مؤشرا على صيف أشد حرارة عن السنوات الماضية.

وقالت «غانم»، لـ«الوطن»، إنّ فصل الربيع دائما ما نشهد به موجات شديدة الحرارة، فمن المعتاد أن نسجل درجات حرارة أعلى في فصل الربيع عن فصل الصيف، وتحديدا في النصف الثاني منه، والذي يتميز دائما بسمات فصل الصيف، ولكن ما يشعرنا بالحرارة في فصل الصيف هو ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وأضافت عضو المركز الإعلامي أن هذا العام لم نسجل في فصل الربيع درجات حرارة أعلى من السنوات الماضية، ولكننا سجلنا السنوات الماضية درجات حرارة أعلى من المسجلة هذا العام مقارنة بنفس التوقيت في السنوات الماضية، مشيرة إلى أنّه من المتوقع أن تتكرر تلك الموجة الحارة والتي تستمر معنا حتى نهاية الأسبوع الحالي حتى انتهاء فصل الربيع 2024، وبدء فصل الصيف.