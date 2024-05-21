جامعة بورسعيد التكنولوجية.. حلم 500 ألف طالب بـ«الثانوية والفنية»

«عوض»: التعاقد مع كبرى الجامعات التكنولوجية الدولية لإكساب الطلاب الخبرات اللازمة

تتوافق جامعة بورسعيد التكنولوجية مع «رؤية مصر 2030»، حيث تستهدف العمل على تغيير نظرة المجتمع المصرى عن التعليم الفنى والتكنولوجى، وذلك وفقاً للخطة التى يجرى العمل عليها من قبَل وزارة التعليم العالى عن الجامعات التكنولوجية، حيث يتم العمل على تحقيق طموح أكثر من 500 ألف طالب فى الثانوية العامة والشهادات الفنية المختلفة، وتضم جامعة بورسعيد التكنولوجية كليتى السياحة والفندقة، والصناعة والطاقة، وتبلغ تكلفة إنشاء الجامعة ما يتجاوز 645.7 مليون جنيه، حيث تم إنشاؤها على مساحة 70140 متراً مربعاً، وتتكون الجامعة من 9 مبانٍ، وتضم ملعبين، و20 قاعة ومعملاً متنوعاً، ومبنى مدرجات، و4 مدرجات سعة كل واحد منها 420 طالباً، كما تضم مسجداً، ومسرحاً بسعة 300 كرسى.

الدكتور مدحت عوض، القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد التكنولوجية، تحدث لـ«الوطن» قائلاً إن الجامعات التكنولوجية فى مصر تعمل على منح الطلاب درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأوضح أن الجامعة تقدم عدة ميزات للطلاب المنضمين إليها فى مختلف التخصصات العلمية، تتمثل فى التأهيل الجيد لمتطلبات سوق العمل، من خلال التدريب العلمى والعملى بكبرى المصانع والشركات العاملة فى السوق بمنطقة قناة السويس، والتدريب على حل المشكلات التى تواجههم أثناء التحاقهم بالوظائف بعد التخرُّج مباشرةً، إلى جانب العمل على التعاقد والشراكة مع كبرى الجامعات التكنولوجية خارج مصر، من أجل إكساب الطلاب الخبرات اللازمة. وأوضح «عوض» أن قطاع التعليم الجامعى فى شبه جزيرة سيناء شهد تطوراً كبيراً بمختلف المجالات العلمية والبحثية، لافتاً إلى أن سيناء خلال الـ10 سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة فى قطاع التعليم الجامعى والبحث العلمى.

وأوضح أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، منها الصناعات المعدنية والخشبية والهندسية والإلكترونية والكهربائية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، وكذلك قطاع السياحة والنقل، وأكد أنه يجب على جميع الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول، التى يتم إجراؤها أثناء مرحلة التقديم.