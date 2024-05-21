جامعة السويس.. منشأة حكومية باستثمارات 1.3 مليار جنيه

«حنيجل»: أول فرع لجامعة حكومية فى «أرض الفيروز» على مساحة 100 فدان يشكل بداية للتنوع والانتشار

قبل سنوات قليلة، وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء أول فرع لجامعة حكومية فى شبه جزيرة سيناء، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتنمية سيناء، حيث يجرى العمل حالياً لإنشاء فرع لجامعة السويس فى مدينة أبورديس، بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى، فيما يبلغ إجمالى مساحة الجامعة نحو 100 فدان.

وعن إنشاء أول فرع لجامعة حكومية فى سيناء، تحدّث الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لـ«الوطن»، قائلاً إن ملف التعليم الجامعى فى سيناء يشهد تطوراً كبيراً بمختلف القطاعات العلمية والبحثية. وأكد أن سيناء، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حصلت ولأول مرة، على الكثير من الدعم، فى إنشاء الجامعات المختلفة. وأضاف رئيس جامعة السويس أن الدعم المقدّم من الدولة لإحداث التنمية والطفرة الشاملة فى سيناء، يؤكد رؤيتها أن المستقبل يأتى عن طريق التقدّم فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا، وتوفير بيئة ومناخ علمى مناسب، وهو ما تم الانتباه إليه، واستغلال كل جزء فى مصر، واعتبر أن إنشاء أول فرع لجامعة حكومية فى سيناء يُعد أولى خطوات التنوع والانتشار. ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى لفرع أول جامعة حكومية فى «أرض الفيروز» كليات «التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة»، فيما تضم المرحلة الثانية كليات «الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والهندسة، وهندسة البترول، والتكنولوجيا، والثروة السمكية، واللغات والترجمة، والزراعة الصحراوية والأغذية، والتصاميم والفنون، والطب البيطرى، والحاسبات والذكاء الاصطناعى».

وأوضح «حنيجل» أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وافق فى فبراير 2021 على إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس، فى جنوب سيناء، وقام وزير التعليم العالى وقتها بوضع حجر الأساس لإنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس، فى مارس من العام نفسه، وفى مايو 2021، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فى ما يتعلق بإنشاء فرع جامعة السويس بمدينة أبورديس، فى محافظة جنوب سيناء. وحسب مخطط المشروع، تتكون المرحلة الأولى لفرع جامعة السويس فى أبورديس من مبنى لكلية الآداب، وهو مكون من 5 طوابق، تضم 8 قاعات محاضرات و19 معملاً للأقسام المختلفة، ومبنى لكلية العلوم، مكون من 5 طوابق أيضاً، تضم 8 قاعات محاضرات و19 معملاً، إضافة إلى مبنى لكلية التربية، مكون من 17 قاعة محاضرات و10 معامل، بينما مبنى كلية التجارة مكون من 12 قاعة محاضرات و3 معامل، كما تتضمّن المرحلة الأولى إنشاء مدينة جامعية للطلاب والطالبات، بفئات متوسطة واقتصادية، لتلبية احتياجات الطلاب بمختلف مستوياتهم، إلى جانب سكن لأعضاء هيئة التدريس، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة مركزية، ومبنى رئاسة الجامعة، وعدد من الكافيتريات والمطاعم، ومجمع ومنافذ للبنوك، إضافة إلى مجمع أولمبى، يضم عدة ملاعب وصالة مغطاة وحمام سباحة نصف أولمبى، ومجمعاً طبياً ومستشفى جامعياً، يضم سكناً للأطباء والتمريض، إضافة إلى سكن للعاملين بالجامعة.