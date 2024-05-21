باحث: العقوبات الأمريكية على إيران ربما تكون سبب مصرع «رئيسي»

قال أحمد كامل البحيري، الباحث في مركز الأهرام، إن الارتباك في إيران حاليا أمر طبيعي بسبب مصرع رئيس الجمهورية ووزير خارجيته ومجموعة من المسؤولين بالحكومة، مشيرًا إلى أنّ الحادث ربما يكون وقع بسبب خلل تقني وفني في ظل الأزمة التي يواجهها قطاع الطيران الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية على الدولة أكملها.

وأضاف «البحري»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية الإيراني الأسبق أشار في اتهام ضمني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نتيجة تحملها المسؤولية لفرض عقوبات على قطاع الطيران.

ولفت إلى أنه على الجانب الدستوري أو السياسي هناك سرعة شديدة في الداخل الإيراني لتجهيز خليفة «رئيسي»، وأمس تم تشكيل اللجنة الثلاثية من النائب الأول لرئيس الجمهورية القائم بأعمال الرئاسة اليوم محمد مخبر ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس القضاء الأعلى الإيراني، وتم الإعلان عن مواعيد محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية طبقا للمدة المحددة بالدستور.