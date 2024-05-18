باحث: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا يمنحها ثقلا سياسيا وقانونيا

كشف محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن دلالات انضمام مصر للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

وأوضح، أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الجهود الخاصة بدعم الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وكذلك في إطار دور مصر للحفاظ على أمنها القومي، في ضوء التصعيد العسكري الإسرائيلي في منطقة رفح الفلسطينية وقطاع غزة.

دلالات انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية يحمل في طياته بعض التداعيات أو الآثار المهمة، سواء على المستوى القانوني والمستوى السياسي، مشددًا على أن انضمام مصر يعزز من ثقل هذه الدعوى أمام المحكمة، وإحداث مزيد من الضغوط الدبلوماسية والقانونية ضد إسرائيل.

وأِشار «فوزي» إلى أنه لا يمكن الوثوق في التزامات الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها منذ بداية الحرب تتنصل من كل التزاماتها، وتجسد ذلك في إمداد إسرائيل بالأسلحة.

وذكر، أن الولايات المتحدة منعت بعض الأسلحة عن إسرائيل، لكنها مررت أمس شحنة جديدة لإسرائيل بمليار دولار، منوهًا بأنه يمكن لأمريكا إلا تستخدم حق «الفيتو»، ولكن عند صدور قرار بالإبادة الجماعية ستضغط لتمرير القرارات عبر مجلس الأمن من خلال الفصل السادس.