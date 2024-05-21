64 ألفا و876 طالبا يؤدون امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالفيوم غدا

يستعد 64 ألفًا و876 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية، لأداء امتحان مادة الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الفيوم غدًا الأربعاء، وذلك في خامس أيام الامتحانات، واليوم قبل الأخير على انتهائها، وفقًا لما ورد في الجدول المعلن.

وبحسب جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم، فإنه من المقرر أن ينعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتان بدءًا من 9:00 وحتى 11:00 صباحًا.

265 لجنة في انتظار الطلاب

وتنعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 داخل 265 لجنة منتشرة في مختلف مراكز محافظة الفيوم وفقًا للدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي سابق.

الخميس آخر أيام الامتحانات

ويحل آخر أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم، بعد غد الخميس الموافق 23 مايو الجاري، إذ تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية بمادة الهندسة لطلاب المدارس العامة والخاصة والرياضية لمدة ساعتان، ويعقد بعدها امتحاني التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط، واللغة الأجنبية الثانية للمدارس اللغات.