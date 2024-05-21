«أكشن آيد»: إغلاق المعابر في غزة حكم بالإعدام على المسافرين للعلاج

قالت ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل في مؤسسة «أكشن آيد» الدولية، إنّ المعابر البرية ما زالت مغلقة، خاصة معبر رفح وكرم أبو سالم، رغم إعلان السلطات الإسرائيلية إبقاء معبر كرم أبو سالم وإيريز مفتوحا، إلا أن استمرار القصف وعدم ضمان سلامة الطواقم الإنسانية والمحلية يحول دون إيصال المساعدات في قطاع غزة، وهو بمثابة حكم بالإعدام على المسافرين للعلاج.

وأضافت خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بعد ما يقارب من 14 يوما من بدء العملية البرية في رفح الفلسطينية هناك انهيار كامل للقطاع الصحي وعدم إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية والوقود الضروري لمحطات تحلية المياه وعمل المستشفيات والمخابز وغيرها من العمليات الحيوية والإنسانية الأخرى.

ولفتت إلى أن هذا كله ناجم عن فشل الحكومات في الضغط على إسرائيل والوصول إلى وقف إطلاق النار، وفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وهذا أيضا فشل في عدم الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية التي نصت على ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما أن إغلاق المعابر البرية بغزة حكم بالإعدام على المسافرين للعلاج.