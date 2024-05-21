«القاهرة الإخبارية»: حزب الله أعلن رفضه التفاوض قبل وقف العدوان على غزة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يدركان تماما في المبادرتين اللتين قدماتهما أنه لا قبول ولا تنفيذ لهذه المبادرة إلا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة مبدئيا، لكون الجبهة اللبنانية فتحت -بالأساس- كجبهة إسناد لقطاع غزة، وإن تحولت مع مرور الوقت إلى جبهة رئيسية أو ساحة للمواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله عبر الحدود الجنوبية اللبنانية المشتركة.

ولفت «سنجاب» خلال رسالة على الهواء، إلى أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى باريس ربما تكون في إطار المساعي لبحث ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لأنه إذا توقفت العمليات في قطاع غزة ووقف إطلاق النار فلا ضمانة لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، في ظل العمليات المتبادلة.

وأوضح أنه على مدار الساعات الماضية بلغت المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى جديدا من التصعيد، خاصة مع سلسلة الاغتيالات التي نفذها جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، وآخر اغتيال مسؤول لحزب الله في بلدة المنصوري عبر استهدافه بمسيرة إسرائيلية في نطاق قضاء صور.