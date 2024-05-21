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«القاهرة الإخبارية»: تزايد وتيرة القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
09:55 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
أيمن عماد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري

أيمن عماد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أشارت إلى أنها وثقت 90 حادثة قامت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تزايد وتيرة القصف الإسرائيلي على غزة.

تدمير 32 مستشفى في قطاع غزة

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من تدمير 32 مستشفى من أصل 36، ما يدل أنه انعكاس على الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة لانعدام الخدمات الصحية بشكل كبير ونتيجة للحصار الذي لم يتوقف منذ ما يزيد على 7 أشهر.

وتابع أنه يضاف إلى ما سبق، العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال منذ 15 يوما، بالسيطرة الكاملة على منفذ رفح من الجهة الفلسطينية، ومنع إرسال المساعدات الإنسانية إضافة إلى منع استقبال الجرحى والمصابين.

توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وواصل أن كل هذا يأتي مع استمرار توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية سواء في المناطق الشرقية والغربية من رفح الفلسطينية أو محيط منفذ رفح من الجهة الفلسطينية، وحيي السلام والجنينة، والتوغلات والعمليات العسكرية التي لم تتوقف منذ عدة أيام، مع تزايد وتيرة عمليات القصف سواء من المدفعية الإسرائيلية أو الزوارق الحربية.

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