حسن مصدر دخلك.. كيف تحصل على تمويل لإنشاء مشروع تعليمي من بنك ناصر؟

في كثيرٍ من الأحيان، ومع زيادة أعباء الحياة على المواطنين وكثرة المسؤوليات عليهم، يلجأ العديد منهم إلى إنشاء مشروع خاص يساعدهم على تحسين مصدر الدخل الخاص بهم، ويمكنهم من توفير فرص عمالة للآخرين، ويحرص بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي على إتاحة تلك الفرصة للمواطنين الراغبين في ذلك، من خلال توفير التمويل لهم لمساعدتهم على تنفيذ المشروع الخاص بهم.

ومن أبرز المشروعات التي يوفر بنك ناصر الاجتماعي تمويل لها، تمويلات إنشاء حضانة تعليمية، إذ يتيح لهم فرصة الحصول على قرض ميسر لتمويل إنشاء و تطوير و توفيق أوضاع حضانات الأطفال، في سن أقل من 4 سنوات لتعليم مناهج تربوية حديثة توفر خدمة ذات جودة عالية للاطفال، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على تمويل حضانة تعليمية للأطفال والتفاصيل الكاملة الخاصة بها، وفق البنك، كالتالي:

الفئات المستهدفة من تمويل الحضانات

- يتيح البنك لأصحاب الحضانات القائمة والمرخصة فرصة الحصول على التمويل لتطوير الحضانة.

- يتيح البنك لأصحاب الحضانات القائمة غير المرخصة فرصة الحصول على التمويل لتطويرها وترخيصها.

- يتيح البنك التمويل للراغبين في إنشاء حضانات جديدة.

تفاصيل الحصول على تمويل الحضانات التعليمية من بنك ناصر

- يجب ألا يقل سن الراغب في الحصول على التمويل عن 21 عاما، كما يجب ألا يزيد على 65 عاما، عند نهاية فترة التمويل.

- يبدأ التمويل من الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ويصل الحد الأقصى للتمويل إلى مليون جنيه.

- تتراوح مدة السداد بين عام وحتى 4 سنوات.

إجراءات الحصول على تمويل إنشاء حضانة تعليمية

- يتم تقديم طلب الحصول على التمويل لأقرب فرع بنك ناصر الاجتماعي

- يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية للعميل والضامن.

- يتم تقديم إيصال مرافق حديث خاص بمحل إقامة العميل، فضلًا عن إيصال مرافق خاص بالحضانة في حالة الحضانات القائمة.

- يتم تقديم صورة شهادة المؤهل للعميل.

- تقديم دراسة جدوى استرشاديه لمشروع الحضانة التعليمية.

- يتم تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

- كما يتم تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه 3 أشهر.

- يتم تقديم عقد تمليك أو إيجار خاص بمقر الحضانة يغطى مدة التمويل مثبت التاريخ من الشهر العقارى.

- يجب أن يتم تقديم ترخيص الحضانة أو رخصة مؤقتة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات استخراج الترخيص من خلال تقديم الموافقة المبدئية من الحي وخطاب من الحماية المدنية.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية للراغب في الحصول على تمويل.