كيفية حصول ورثة المعاش على قرض من بنك ناصر.. الشروط والأوراق المطلوبة

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة كبيرة من الخدمات المالية، بينها القروض الشخصية للعملاء بكل فئاتهم، بينهم ورثة المعاش، وذلك من خلال عدة إجراءات، يرصدها التقرير التالي.

تفاصيل حصول ورثة المعاش على قرض شخصي من بنك ناصر

يمنح بنك ناصر القرض للراغبين في الحصول عليه من ورثة المعاش بحد أقصى 75% من المعاش، ويكون العائد 11% إذا كان هناك ضامن حكومي، و11.7% دون ضامن.

المستندات المطلوبة من ورثة المعاش للحصول على قرض شخصي من بنك ناصر

- يجب أن يتم تقديم الرقم التأميني الخاص بطالب التمويل.

- تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم إيصال مرافق حديث.

- تقديم بيان بنصيب الورثة لطالب التمويل.

- تقديم الأوراق نفسها للضامن، بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية ومفردات المرتب.

إجراءات حصول ورثة المعاش على قرض شخصي من بنك ناصر

- يتم تقديم المستندات السالف ذكرها لأقرب فرع بنك ناصر للعميل.

- يقوم الموظف المختص بمراجعة المستندات ومراجعة نتيجة الاستعلام المركزي.

- يتم تحويل المعاش للبنك، ثم يتم صرف القرض الشخصي للعميل.