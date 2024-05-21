تفاصيل آخر اتصال بقائد طائرة الرئيس الإيراني.. «لسنا بخير»

بعد 48 ساعة من اختفاء مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبداللهيان، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن رئيس مكتب الرئيس الإيراني غلام حسین إسماعیلي، تفاصیل حول حادث تحطم المروحیة.

وقال رئيس مكتب «رئيسي»، إنه منذ لحظة الإعلان عن انقطاع الاتصال اللاسلكي بمروحية الرئيس الإيراني، تم إجراء اتصالات هاتفية مع کل من الحرس الشخصي للرئيس، ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان، وإمام جمعة تبريز ومحافظ تبریز، لكن دون تلقي أي رد منهم.

وبعدها، قام أفراد طاقم الرحلة التي كانت ذاهبة إلى أذربيجان الشرقية لافتتاح السد بالاتصال بالطيار الكابتن مصطفوي، وهو قائد الرحلة، ولكن بدلًا من ذلك أجاب آية الله ال هاشم، وهو إمام جمعة تبريز، قائلًا: «لسنا بخير وقد سقطنا في الوادي».

كواليس آخر مكالمة بطاقم مروحية «رئيسي»

واستكمل «غلام» كواليس آخر مكالمة هاتفية مع طاقم المروحية قائلًا إنه اتصل هاتفيًا بعد ذلك بـ«هاشم»، وسأله عن مكانهم، ليجيب: «لا أعرف.. أنا بين الأشجار»، ثم سأله عن حال الباقين وهل تراهم أم لا، ليجيب: «إنني لا أرى أحدًا وأنا وحدي ولا أعلم ما حدث ولا يوجد أحد حولي».

تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وتحرك فرق الإنقاذ

وتابع غلام: بعد الاتصال الهاتفي، اتضح أن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث، حددنا مهمتنا بشأن الوصول بسرعة إلى موقع الحادث، وبدء عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وكانت مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحطمت نتيجة حادث خلال العودة من أذربيجان الشرقية بعد افتتاح سد حدودي، وتوفي هو ووزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ومرافقاهما، وذلك مساء يوم الأحد الماضي.