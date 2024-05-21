مع اقتراب عيد الأضحى.. خريطة منافذ وزارة الزراعة لشراء اللحوم

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يحرص كثيرون على شراء الأضاحي حتى يتمكنوا من إحياء شعائر تلك المناسبة الدينية المميزة، لكن هناك فئة أخرى تقوم بشراء اللحوم بكميات مناسبة تكفي احتياجاتهم.. وفي هذا السياق تتيح منافذ وزارة الزراعة للمواطنين فرصة شراء كل المنتجات بأسعار مخفضة.

عناوين منافذ وزارة الزراعة لشراء الأضاحي واللحوم

وحددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عناوين منافذ البيع الخاصة بها، وتتمثل في الآتي:

- منفذ الدقي.. في 16 شارع نادي الصيد.

- الهرم.. في 6 شارع الهرم بالمطبعة.

- كفر غطاطي.. في وحدة تقطيع مزرعة غطاطي.

- جهاز التعبئة والإحصاء.. بمبنى جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا.

- وزارة العدل.. بميدان لاظوغلي بالقاهرة.

- سوق العبور.. بمحل فاكهه(278) بداخل السوق.

- 6 أكتوبر.. في ابني بيتك المنطقة الثانية، و ابني بيتك المنطقة 14 محل رقم 6، والمنطقة الثالثة سوق ابني بيتك والحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر

- سوق الجملة أكتوبر.. فاكهة وخضار رقم (246) سوق 6 اكتوبر.

- القاهرة.. كورنيش النيل مستشفى السلام بالمعادي.

- القاهرة.. التبين.

- القاهرة.. 15 مايو.

- جنوب سيناء.. أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، دهب، الطور، نويبع وطابا.

- القليوبية.. القناطر.

- الإسكندرية.. العامرية، المتراس والجمرك.

- كفر الشيخ.. منفذ سخا ومزرعة سخا.