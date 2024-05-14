تبدأ من 5 آلاف جنيه.. أسعار الأضاحي 2024 في محافظة المنوفية 

يهتم الكثير من المواطنين في محافظة المنوفية، لمعرفة أسعار الأضاحي 2024، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق 16 من يونيو المقبل، وهو ما توفره «الوطن» لقرائها، من نشر الأسعار داخل الأسواق المختلفة بالمحافظة، للوقوف على السعر المناسب لكل مواطن قبل «زحام العيد».

الرقابة على الأسواق

وأكد الدكتور رفعت حماد، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأضاحي 2024 في محافظة المنوفية تشهد استقرارا، لافتا إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك في جميع المدن والقرى بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن هناك رقابة شديدة على الأسواق على مدار اليوم للكشف والاطمئنان على صحة المواشي وتوفير كافة الخدمات التي يحتاحها المشتري.

أسعار الأضاحي 2024 في محافظة المنوفية

وقال رضا حسب الله أحد التجار في سوق مواشي تلا، إن أسعار الأضاحي 2024 في محافظة المنوفية وفقا للشروط الشرعية جاءت كالتالي:

- كيلو اللحم القايم البقري يتراوح بين 170 : 175 جنيها

- كيلو اللحم القايم الجاموسي يتراوح بين 145 : 150 جنيها

- كيلو اللحم القايم الخروف يتراوح بين 165 : 170 جنيها

كيلو اللحم القايم الماعز يتراوح بين 215 : 220 جنيها

- سعر الأضحية من البقر تبدأ من 60 ألف جنيه

- سعر الأضحية من الجاموس تبدأ من 50 ألف جنيه

- سعر الأضحية من الخروف تبدأ من 10 آلاف جنيه

- سعر الأضحية من الماعز تبدأ من 5 آلاف جنيه