أسعار الأضاحي 2024 في الفيوم.. انخفاض جديد في سعر الماشية الحية اليوم

شهدت أسعار الأضاحي 2024 في محافظة الفيوم، انخفاضًا جديدًا في سعر الماشية الحية اليوم، إذ تراجع سعر الكيلو القائم نحو 10 جنيهات مقارنةً بأسعار الأسبوع الماضي، وسط توقعات بمزيد من الانخفاضات، كلما اقترب موعد عيد الأضحى المبارك.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل أسعار الأضاحي 2024 في الفيوم متضمنةً سعر كيلو العجول قائم اليوم، فضلًا عن سعر كيلو اللحم الضاني قائم اليوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار الماشية في الأسواق اليوم

وكشف مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، عن تراجع أسعار الماشية في الأسواق اليوم، إذ خسر سعر كيلو القائم ضمن أسعار الأضاحي 2024 نحو 10 جنيهات، متوقعًا زيادة الانخفاض كلما اقترب موعد العيد بسبب كثرة المعروض وقلة الطلب.

أسعار الأضاحي 2024 في الفيوم

وأوضح أنّ أسعار الأضاحي 2024 في الفيوم اليوم جاءت كالآتي:

سعر كيلو العجول قائم اليوم.. يتراوح بين 140 وحتى 180 جنيها.

سعر كيلو اللحم قائم اليوم «الجاموسي».. يتراوح بين 140 وحتى 180 جنيها.

سعر كيلو الخرفان قائم اليوم «البلدي».. يتراوح بين 160 وحتى 220 جنيها.

سعر كيلو اللحم الضاني قائم اليوم «البرقي».. يتراوح بين 190 وحتى 225 جنيها.

أسعار الأضاحي وزارة الزراعة

ويترقب آلاف المواطنين، الإعلان عن أسعار الأضاحي وزارة الزراعة 2024، نظرًا لأنّها تكون مخفضة مقارنةً بأسعار التجار والأسواق، بالإضافة إلى جودتها العالية، فيما أعلنت وزارة الزراعة في بيان سابق لها، أنّه من المقرر إعلان أسعار الأضاحي 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يجرى عمل دراسة للأسواق لمعرفة الأسعار، وطرح أضاحي بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024

وفيما يخص موعد وقفة عرفات فإنّها من المقرر أن تكون السبت الموافق 15 يونيو، بينما من المقرر أن يكون عيد الأضحى 2024 يوم الأحد الموافق 16 يونيو المُقبل، إذ تبدأ الإجازة من 15 وحتى الأربعاء 19 يونيو.