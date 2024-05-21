فرصة للشراء.. تراجع كبير في أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء 21-5-2024

سجلت أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، في أسواق الماشية انخفاضًا كبيرًا قبل عيد الأضحى، وذلك وسط حالة من الركود في عملية الشراء، إذ تراوح سعر كيلو اللحم البقري الكبير السن ما بين 110 جنيهات، بينما تراوح سعر لحم العجول الصغير السن ما بين 160 و165 جنيهًا، وفقًا لتصريحات حلمي العزبي، عضو شعبة القصابين وأحد الجزارين بمحافظة الشرقية.

أسعار الأضاحي اليوم

وأكد «العزبي» في تصريح لـ«الوطن» أن أسعار الأضاحي اليوم شهدت ركودًا في أسواق الماشية، نتيجة للركود العام، إذ تراوح سعر البقر الكبير السن وزن 400 كيلوجرام ما بين 40 و50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحم البقري الكبير القائم يسجل 110 جنيهات.

سعر كيلو لحم الجاموس صغير السن قائم

بينما سجل سعر الجاموس الصغير القائم نحو 160جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر الجاموس الكبير القائم 130 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر البقري الصغير القائم ما بين 150 و160 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي في مصر

وسجلت أسعار اللحم البتلو نحو 220 جنيهًا للكيلو، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم سجل نحو 170 جنيهًا، وسعر الضأن نحو 175 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيهًا، ويتراوح سعر الخروف ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه.