عضو شعبة القصابين: تراجع أسعار الأضاحي 20 جنيها للكيلو القائم في الأسواق

سجلت أسعار الأضاحي في أسواق الماشية اليوم السبت 18-5-2024، تراجعًا في الأسعار تزامنًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الأعلاف، إذ بلغت قيمة التراجع في كيلو اللحم القائم ما بين 15 و20 جنيهًا، بحسب مدحت حلمي عضو شعبة القصابين وأحد الجزارين.

أسعار الأضاحي 2024 في الأسواق

وقال «حلمي» إنّ سعر كيلواللحم في العجل البقري القائم اليوم، تراوح ما بين 160 و175 جنيهًا، أما عن أسعار اللحوم البقري القائم اليوم، تراوحت ما بين 110 جنيهات و135 جنيهًا للكيلو الواحد «البقر كبير السن».

- تراوح سعر البقر صغير السن قائم اليوم بين 130 و165 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سجل سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم من 150 إلى 160 جنيهًا للكيلو الواحد.

- يصل متوسط سعر الجاموس الصغير ما يقرب من 165 جنيهًا للكيلو القائم.

- سجل متوسط سعر الجاموس الكبير نحو 155 جنيهًا للكيلو القائم.

- تراوح سعر الخروف البلدي أو الفلاحي القائم بين 160 و220 جنيهًا للكيلو الوحد.

أسعار الخروف القائم

- تراوح سعر الخروف البرقي القائم بين 190 و225 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم الضأن القائم من 175 جنيهًا إلى 200 جنيه.

- سجلت لحوم الماعز 210 جنيهات للكيلو قائم.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو من 230 إلى 240 جنيهًا.