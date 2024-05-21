أمين الفتوى: إطعام الحيوانات الجائعة في الحر الشديد يدخل الجنة

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يطعم الحيوانات فى الشوارع خاصة فى ظل الحر الشديد له أجر وثواب عظيم، مستشهداً بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: «في ذات كل كبد رطبة أجر».

وأضاف «وسام»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الاثنين: «امرأة بغي نزلت البئر وشربت ثم وجدت كلبا يلهث من العطش فسقته، فدخلت الجنة، فرغم أنها تفعل الكبائر، لكن فعلها مع الكلب أدخلها الجنة، وهذا يجعلنا نكف النظر على العصاه بعين الاحتقار».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لا تحتقر أحدا مهما كان عصيا قد يكون له سر مع الله يغفر له به ذنوبه ويدخله الجنة».