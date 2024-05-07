ريم أحمد تنشر صورة مع والدتها الراحلة.. «اللهم أجعل قبرها روضة من رياض الجنة»

حرصت الفنانة ريم أحمد على الدعاء لوالدتها، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام، وذلك من خلال منشورشاركته مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ريم أحمد تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها المتوفية

ونشرت ريم أحمد صورة تجمعها بوالدتها الراحلة من حفل زفافها، وعلقت عليها قائلة: «اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها.. اللهم أجعل قبرها روضه من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، أرجو الدعاء لها فضلا وليس أمرا».

ووجهت ريم أحمد الشكر لكل من ساندها ووقف بجانبها خلال تشييع جثمان والدتها، وفي العزاء الذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وفاة والدة ريم أحمد

وكانت ريم أحمد أعلنت وفاة والدتها فاتن الراعي بشكل مفاجئ يوم الأربعاء الماضي، وكتبت عبر حسابها على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم في مكروه».