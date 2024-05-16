5 أيام من الحر الشديد خلال الأسبوع الحالي.. نصائح وتحذيرات مهمة التزم بها

حالة من التذبذب في درجات الحرارة يعاني منها المواطنون خلال هذه الأيام، إذ ترتفع درجات الحرارة خلال وقت الذروة، بينهما تعود للبرودة في الأوقات المُبكرة من الصباح، والساعات المتأخرة من الليل، التي تشهد برودة طفيفة.

وتشهد البلاد موجات حارة وباردة في آن واحد، مُتأثرة بعوامل عدة خارجية، وتتطلب نصائح للحفاظ على الصحة العامة، وصحة الجسم والجلد، مع التغيرات، حتى لا نكون عُرضة للأمراض، أو للمشكلات الجلدية.

تعرف على موعد أكثر 5 أيام من الحر الشديد

ووفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، بداية من اليوم، الخميس، سيكون هناك ارتفاعًا تدريجيًا، في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وذلك بداية للموجة الحارة، ومن المقرر أن تستمر هذه الموجة حتى يوم الاثنين المقبل 20 مايو.

لا تهمل هذه الأفعال في الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة، وموجة من الحر الشديدة، من المقرر أن تضرب البلاد، إذ تستمر لمدة 5 أيام، وهو ما يتطلب العديد من المحاذير والأفعال، التي تحافظ على الصحة العامة، وتقيك من الأمراض.

ورصد الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، لـ«الوطن» عدة محاذير للتعامل مع الموجة الحرارة، جاءت على النحو التالي.

- تجنب فئات الأطفال، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط العالي من الخروج خلال الموجة الحارة.

- محاولة تجنب الخروج وقت الذروة، لتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

- عند الخروج ضروري ارتداء القباعات، أو استخدام «شمسية»، مع النظارات.

- استخدام واقي الشمس، مع ضرورة تجديده كل ساعتين.

- لا تهمل ترتطيب الجلد والبشرة بالمرطبات.

- على ربات المنازل، استخدام الستائر العازلة، وغلق النوافذ، لحماية الشقة من حرارة الشمس الحارقة.

- تناول أكثر من 3 لتر من المياة يوميًا، للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

- ارتداء الملابس القطنية البيضاء، لامتصاص العرق.

- تجنب الملابس ذات الألوان الذاكنة، واستخدام الألوان الفاتحة.

- تناول العصائر الطبيعية، والخضروات الورقية، والفواكه التي تعتمد على المياة، لترطيب الجسم.