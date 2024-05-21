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فيديو يوثق ظاهرة غريبة.. ظهور سحابة «أسطوانية» في إحدى الدول العربية

كتب:

أنس سعد
11:10 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
السحابة الأسطوانية

السحابة الأسطوانية

مشهد مهيب أذهل كل من رآه، إذ ظهرت سحابة أسطوانية الشكل، في سماء إحدى الدول العربية، وانتشر صور وفيديوها لتلك الظاهرة عبر منصّات التواصل الاجتماعي، اليوم، في أثناء مرورها بسماء محافظة الوسطى في سلطنة عمان.

سكان المحافظة شاهدوا السحابة الأسطوانية على شكل دوامة أفقية طويلة، وانتابتهم حالة من الدهشة والاستغراب بسبب هذا المظهر، إذ إنهم يشاهدون هذه الظاهرة للمرة الأولى.

تعد السحابة الأسطوانية نوعًا منخفضًا وأفقيًا نادر الحدوث، وتظهر السحب كأنها تتدحرج بطريقة مثيرة حول محور أفقي، ويُطلق أيضًا على تلك السحابة اسم «سوليتون»، ومن ضمن مميزاتها التحرك دون تغيير في الشكل أو السرعة، أما عن سبب التدحرج الذي يحدث، فإنّه يرجع إلى اختلاف سرعة واتجاه الرياح مع الارتفاع.

موعد ظهور السحابة الأسطوانية

ويظهر هذا النوع من السحاب عادة وقت الصباح، ومن ضمن الأسباب التي تؤدي إلى حدوثه، هو ما يسمى بـ«الدوران المتوسط»، إذ إنّه مرتبط بنسيم البحر الذي يعطي السحابة الشكل الأسطواني، إضافة إلى أن هذه السحابة تظهر أيضًا عن طريق التيارات الهوائية الهابطة، الناجمة عن  العواصف الرعدية أو الجبهة الباردة المتقدمة.

مكان ظهور السحابة الأسطوانية

البعض قد يتخيل أن تلك الظاهرة تحدث في المناطق الساحلية فقط، لكن في الواقعة لا ترتبط بالمناطق الساحلية، حيث ذكر موقع «سكاي نيوز» عربية، أنه تم رصدها في مناطق أخرى.

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بقلم أنس سعد