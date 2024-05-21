فيديو يوثق ظاهرة غريبة.. ظهور سحابة «أسطوانية» في إحدى الدول العربية

مشهد مهيب أذهل كل من رآه، إذ ظهرت سحابة أسطوانية الشكل، في سماء إحدى الدول العربية، وانتشر صور وفيديوها لتلك الظاهرة عبر منصّات التواصل الاجتماعي، اليوم، في أثناء مرورها بسماء محافظة الوسطى في سلطنة عمان.

سكان المحافظة شاهدوا السحابة الأسطوانية على شكل دوامة أفقية طويلة، وانتابتهم حالة من الدهشة والاستغراب بسبب هذا المظهر، إذ إنهم يشاهدون هذه الظاهرة للمرة الأولى.

تعد السحابة الأسطوانية نوعًا منخفضًا وأفقيًا نادر الحدوث، وتظهر السحب كأنها تتدحرج بطريقة مثيرة حول محور أفقي، ويُطلق أيضًا على تلك السحابة اسم «سوليتون»، ومن ضمن مميزاتها التحرك دون تغيير في الشكل أو السرعة، أما عن سبب التدحرج الذي يحدث، فإنّه يرجع إلى اختلاف سرعة واتجاه الرياح مع الارتفاع.

موعد ظهور السحابة الأسطوانية

ويظهر هذا النوع من السحاب عادة وقت الصباح، ومن ضمن الأسباب التي تؤدي إلى حدوثه، هو ما يسمى بـ«الدوران المتوسط»، إذ إنّه مرتبط بنسيم البحر الذي يعطي السحابة الشكل الأسطواني، إضافة إلى أن هذه السحابة تظهر أيضًا عن طريق التيارات الهوائية الهابطة، الناجمة عن العواصف الرعدية أو الجبهة الباردة المتقدمة.

مشهد رهيب للسحابة الملتفة (Roll Cloud) التي ظهرت في سماء منطقة مخيزنة بولاية هيماء صباح اليوم.. سبحان الله العظيم

السحابه الاسطوانيه pic.twitter.com/Pf7Hkzrp8G — Asf_Storm (@asf_storm) May 21, 2024

مكان ظهور السحابة الأسطوانية

البعض قد يتخيل أن تلك الظاهرة تحدث في المناطق الساحلية فقط، لكن في الواقعة لا ترتبط بالمناطق الساحلية، حيث ذكر موقع «سكاي نيوز» عربية، أنه تم رصدها في مناطق أخرى.