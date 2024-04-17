النهار تحول إلى ليل.. قصة سحابة خضراء غطت سماء الإمارات

النهار تحول إلى ليل في مشهد دراماتيكي غير مسبوق، وفي طرفة عين تغير لون السماء الأزرق إلى لون قاتم مع قدوم سحابة خضراء كست إمارة دبي ومعظم الإمارات؛ البعض تجاهلها وآخرون وثقوا المشهد في ذهول ورعب، وهذه الظاهرة عاشها المواطنون في بعض دول الخليج العربي خلال الساعات الماضية، بسبب وجود منخفض جوي قوي يطلق عليه اسم «منخفض الهدير» الذي يسبب هطول أمطار قوية لم تشهدها السجلات المناخية لـ«الإمارات»، منذ سنوات طويلة بحسب تصريحات خاصة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية لـ«الوطن».

سبب تسمية السحابة الخضراء بهذا الاسم

وقال «القياتي» إن السحابة الخضراء التي غطت سماء الإمارات، هي سحابة super cell أو السحابة الخارقة، ارتفاعها شاهق في السماء، وهي من أنواع السحاب الركامي الرعدي تتكون بسبب عدم الاستقرار الجوي ويتساقط معها كميات كبيرة من المياه والثلوج، وذلك في حالات تعرض البلد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وسميت السحابة الخضراء بهذا الاسم نسبة إلى لونها نتيجة انعكاس أشعة الشمس عليها، بحسب خبير الأرصاد محمود القياتي.

احتمالية تعرض مصر للسحابة الخضراء

وعن احتمالية تعرض مصر لوجود السحابة الخضراء التي ظهرت في الإمارات، قال «القياتي» إننا في هذه الفترة نتأثر بكتل هوائية مختلفة تمامًا عن التي تحدث في دول الخليج، سواء على سطح الأرض أو في الطبقات العليا للهواء وبالتالي مثل هذه السحب لن تصل إلينا حاليًا، لكن بشكل عام وارد أن نتعرض لمنخفضات جوية مشابهة للمنخفضات التي تتعرض لها دول الخليج من حيث قيم الضغط وتعمق هذه المنخفضات.